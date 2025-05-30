Чемпіон світу та легенда Реала повернувся у рідний клуб після 20-річного вояжу
- Анхель Ді Марія на правах вільного агента повернувся у рідний клуб після завершення сезону 2024/2025.
- За сезон 2024/2025 у Бенфіці Ді Марія зіграв 40 матчів, забив 15 голів та зробив 10 результативних передач.
Анхель Ді Марія провів чудовий сезон за Бенфіку. Проте вік аргентинця взяв своє, тому він не може продовжувати грати на високому рівні в європейських чемпіонатах.
Після завершення сезону 2024/2025 37-річний вінгер покинув "орлів". Аргентинець повернувся у рідний клуб, де починав кар'єру 20 років тому, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу клубу.
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Куди перейшов Ді Марія
Легендарний Анхель Ді Марія повернувся у аргентинський Росаріо Сентраль з однойменного міста, у якому народився.
Аргентинський вінгер приєднався до рідного клубу на правах вільного агента. Деталі контракту Ді Марії з Росаріо Сентраль наразі невідомі.
Анхель Ді Марія починав футбольну кар'єру у Росаріо Сентраль у 2005 році. Через два роки аргентинець перебрався у Бенфіку. Потім легендарний вінгер грав за Реал, Манчестер Юнайтед, Ювентус та ПСЖ.
Цікаво. Анхель Ді Марія зіграв за збірну Аргентини у 145 матчах, оформивши 31 забитий м'яч. Разом з "альбіселесте" вінгер виграв чемпіонат світу у 2022 році та два трофеї Копа Америка – 2021, 2024.
Анхель Ді Марія свого часу ставав чемпіоном Португалії, Іспанії та Франції. Разом з Реалом аргентинський вінгер вигравав Лігу чемпіонів.
У сезоні 2024/2025 Анхель Ді Марія зіграв у 40 матчах за Бенфіку. На рахунку аргентинця 15 забитих м'ячів і 10 результативних передач.