Українка Анна Музичук стала віцечемпіонкою світу-2025 з бліцу

У катарській Досі завершився чемпіонат світу 2025 року з бліцу. Срібною призеркою першості стала українка Анна Музичук.

На чемпіонаті світу 2025 з бліцу у Досі виступили три представниці України: Марія та Анна Музичук, а також Наталія Букса. Загальний етап змагань на другому місці завершила старша зі сестер, повідомляє 24 Канал.

Як виступила Анна Музичук на ЧС-2025 з бліцу?

У півфіналі суперницею українки була нідерландка Елін Робертс. Анна виграла дві партії з чотирьох, а ще одну звела до нічиєї. З рахунком 2,5:1,5 Музичук вийшла в наступне коло змагань.

У фіналі суперницею української гросмейстерки стала Бібісарі Ассаубаєва з Казахстану. Протистояння за "золото" виявилося вельми напруженим. Перші три партії завершилися внічию, а у вирішальному поєдинку перемогу здобула Ассаубаєва, для якої це був третій титул за останні п'ять років.

Зазначимо, що Анна Музичук вдруге у своїй кар'єрі стала віцечемпіонкою з бліцу. Друге місце вона посіла також у 2019 році.

До слова. У чоловічому турнірі чемпіон світу з бліцу визначиться 31 грудня. Наразі титулом чемпіона володіє норвезький шахіст Магнус Карлсен.

Які досягнення Анни Музичук у шахах?