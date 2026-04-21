Ці поєдинки мають особливе значення, адже саме вони визначать фіналістів національних кубків. У кожному матчі — максимум напруги, адже команди перебувають за крок від вирішального поєдинку сезону.

До теми Баварія достроково стала чемпіоном Німеччини та переписала історію Бундесліги

Де дивитися матчі?

В Україні півфінальні кубкові поєдинки Німеччини, Італії та Франції покаже медіасервіс Megogo. Саме ця платформа є офіційним мовникм національних кубків країн.

Матчу будуть доступні за передплатами "Спорт" та "MEGOPACK". Трансляції пройдуть на каналі "Megogo Футбол Перший", а також у підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт" на ОТТ-платформі.

Для українських уболівальників це можливість стежити за найкращим європейським футболом у ключовій стадії турнірів і насолоджуватися матчами найвищого рівня.

Хто гратиме у півфіналах?

Інтрига німецьких півфіналів – у протистоянні грандів і амбітних претендентів. Зокрема, матч Баєр – Баварія має всі ознаки дострокового фіналу. У півфіналі Кубку Німеччини на глядачів чекають такі протистояння:

22 квітня, 21:45 . Баєр – Баварія (коментатор Роман Котляр)

. Баєр – Баварія 23 квітня, 21:45. Штутгарт – Фрайбург (коментатор Володимир Звєров)

У Франції є шанс для команд, які прагнуть здобути трофей і вписати свої імена в історію. Розклад матчів цієї стадії наступний:

21 квітня, 22:10 . Ланс – Тулуза (коментатор Павло Посохов)

. Ланс – Тулуза 22 квітня, 22:00. Страсбур – Ніцца (коментатор Олександр Сукманський)



Розклад півфінальних матчів національних Кубків / фото Megogo

В Італії ж усе вирішиться у відповідних матчах після нічийних перших ігор. Це гарантує максимальну інтригу до останніх хвилин. Перші ігри, що відбулися на початку березня, завершилися внічию.

Лаціо та Аталанта забили один одному по два голи, тоді як Комо та Інтер голів не забивали. Тепер на вболівальників чекають вирішальні матчі-відповіді:

21 квітня, 22:00 . Інтер – Комо (коментатор Віталій Похвала)

. Інтер – Комо 22 квітня, 22:00. Аталанта – Лаціо (коментатор Володимир Кобельков)

До слова, трансляції півфінальних матчів Кубку Франції Ланс – Тулуза та Страсбур – Ніцца також будуть доступні безкоштовно на телеканалі "Megogo Спорт" в етері Т2 і кабельних мережах. Не пропустіть півфінали національних кубків провідних європейських країн з 21 по 23 квітня ексклюзивно на Megogo.