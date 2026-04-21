Эти поединки имеют особое значение, ведь именно они определят финалистов национальных кубков. В каждом матче - максимум напряжения, ведь команды находятся в шаге от решающего поединка сезона.

Где смотреть матчи?

В Украине полуфинальные кубковые поединки Германии, Италии и Франции покажет медиасервис Megogo. Именно эта платформа является официальным вещателем национальных кубков стран.

Матча будут доступны по подпискам "Спорт" и "MEGOPACK". Трансляции пройдут на канале "Megogo Футбол Перший", а также в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт" на ОТТ-платформе.

Кто будет играть в полуфиналах?

Интрига немецких полуфиналов – в противостоянии грандов и амбициозных претендентов. В частности, матч Байер – Бавария имеет все признаки досрочного финала. В полуфинале Кубка Германии зрителей ждут следующие противостояния:

22 апреля, 21:45 . Байер – Бавария (комментатор Роман Котляр)

. Байер – Бавария 23 апреля, 21:45. Штутгарт – Фрайбург (комментатор Владимир Зверов)

Во Франции есть шанс для команд, которые стремятся добыть трофей и вписать свои имена в историю. Расписание матчей этой стадии следующее:

21 апреля, 22:10 . Ланс – Тулуза (комментатор Павел Посохов)

. Ланс – Тулуза 22 апреля, 22:00. Страсбур – Ницца (комментатор Александр Сукманский)



Расписание полуфинальных матчей национальных Кубков / фото Megogo

В Италии же все решится в ответных матчах после ничейных первых игр. Это гарантирует максимальную интригу до последних минут. Первые игры, состоявшиеся в начале марта, завершились вничью.

Лацио и Аталанта забили друг другу по два гола, тогда как Комо и Интер голов не забивали. Теперь болельщиков ждут решающие ответные матчи:

21 апреля, 22:00 . Интер – Комо (комментатор Виталий Похвала)

. Интер – Комо 22 апреля, 22:00. Аталанта – Лацио (комментатор Владимир Кобельков)

К слову, трансляции полуфинальных матчей Кубка Франции Ланс – Тулуза и Страсбур – Ницца также будут доступны бесплатно на телеканале "Megogo Спорт" в эфире Т2 и кабельных сетях.