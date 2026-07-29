Росіяни вбили паралімпійського спортсмена Антона Стабровського

Під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку загинув український паралімпієць, військовослужбовець Сил оборони України Антон Стабровський. Йому було 38 років.

Після завершення спортивної кар'єри Антон добровільно став на захист України. Влітку 2025 року він приєднався до лав 3-ї окремої штурмової бригади, про це написали на сторінці в інстаграм.

Що відомо про Антона Стабровського

З 18 грудня, після бойового виходу в районі села Греківка, зв'язок із ним перервався, і воїн вважався зниклим безвісти. 28 липня 2026 року загибель захисника підтвердили офіційно.

Антон Стабровський народився 12 вересня 1987 року у Львові. Він виступав у класі спортсменів із порушеннями зору та протягом 2004 – 2016 років представляв Україну на міжнародній арені, здобувши низку престижних нагород.

Серед його найвідоміших досягнень – бронзова медаль Паралімпійських ігор 2008 року в Пекіні, звання чемпіона світу 2006 року в естафетному плаванні, бронза світової першості на дистанції 100 метрів батерфляєм, титул чемпіона Європи 2009 року, срібло чемпіонату Європи 2011 року, четверте місце на Паралімпіаді-2012 у Лондоні, а також бронзові нагороди чемпіонатів світу 2013 року та Європи 2014 року.

Пам'ять про загиблих українських спортсменів і тренерів вшановують у межах всеукраїнського проєкту "Янголи спорту". Від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, загинули 760 спортсменів і тренерів. Такі дані станом на липень 2026 року навів Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.