Туран передав Шахтарю шорт-лист на літнє трансферне вікно: хто ввійшов до списку

Донецький Шахтар після завершення сезону-2024/2025 змінив головного тренера. Замість Маріно Пушича "гірників" очолив зірковий у минулому футболіст Арда Туран.

Одним із перших кроків на новій посаді для турецького спеціаліста стало формування списку гравців, якими він хоче підсилити склад. Напередодні він його зробив і передав керівництву донеччан, повідомляє 24 Канал із посиланням на Gazete Yenigün.

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Ким хоче підсилитися тренер Шахтаря

Арда Туран прагне підписати чотирьох футболістів. Усі вони є його земляками та виступають у турецькій Суперлізі за місцеві гранди.

38-річний фахівець хоче підсилити атакувальну ланку своєї команди та півзахист. До списку бажаних гравців увійшли вінгери з Галатасарая Ахмед Кутуджу та Бариш Їлмаз, а також двоє хавбеків Фенербахче – Ісмаїл Юксек та Емре Мор, який у сезоні-2024/2025 виступав в оренді під керівництвом Арди Турана у складі Еюпспора.

Зазначається, що підписати Бариша Їлмаза буде найскладніше. На нього претендують клуби з АПЛ, до того ж Галатасарай у кампанії-2025/2026 гратиме у Лізі чемпіонів, на відміну від Шахтаря, який розпочне свій шлях у єврокубках із кваліфікації Ліги Європи.

Цікаво. За оцінкою порталу Transfermarkt загальна трансферна сума цих гравців складає 38,9 мільйона євро: Емре Мор (1,4), Ахмед Кутуджу (5,5), Ісмаїл Юксек (12), Бариш Їлмаз (20).

Нагадаємо, що влітку з великою ймовірністю Шахтар залишить Георгій Судаков. Фаворитом на його підписання вважається Наполі, а нещодавно з'явилася інформація про зацікавленість від клубу, де вже виступає гравець збірної України.