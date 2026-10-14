"Це зайве": ексзірка Шахтаря відреагував на чутки про Турана

Протягом кількох днів у медіапросторі триває обговорення майбутнього головного тренера донецького Шахтаря. Колишній футболіст "гірників" Олександр Кучер прокоментував вплив цієї обставини на команду.

Ексзахисник Шахтаря та збірної України зазначив, що колективу не варто звертати увагу на ці розмови. Своїми думками Олександр Кучер поділився в інтерв’ю 24 Каналу.

Що сказав Кучер про Турана та Шахтар

За словами колишнього тренера Дніпра-1 та Чорноморця, футболісти мають абстрагуватись від подібних розмов.

Це зайве, краще такі новини не читати. Але гадаю, що можливий певний інтерес до тренера з боку збірної Туреччини, але в колективі потрібно закривати на це очі,

– зазначив Кучер.

Експерт додав, що, на його думку, турецький фахівець усе ж продовжить кар’єру саме на чолі чинного чемпіона України.

Сам тренер, Арда Туран, розуміє, що він перебуває у такому клубі як Шахтар і посеред сезону піти у збірну буде нелогічно. Вважаю, що Арда залишиться у Шахтарі та буде працювати,

– підсумував Олександр Кучер.

Уже у середу, 14 жовтня, "гірники" зіграють матч другого туру Ліги чемпіонів проти грецького клубу АЕК. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Днями стало відомо, що незадовго до матчу в єврокубку Арда Туран відвідав Туреччину.

Що ще відомо про виступ Шахтаря у Лізі чемпіонів 2026/27

Зазначимо, що кольори грецького клубу представляє колишній півзахисник Шахтаря Олександр Зубков. Наразі 30-річний українець не має статусу основного футболіста команди. На рахунку Зубкова один гол та один асист у восьми матчах за АЕК.

Щоб пробитися у раунд плей-оф, Шахтарю потрібно фінішувати у турнірній таблиці не нижче 24-го місця. Зокрема, клуби, які за підсумками групового етапу посядуть перші вісім місць, вийдуть до 1/8 фіналу. Водночас команди з 9-ї до 24-ї позиції гратимуть в 1/16 фіналу.