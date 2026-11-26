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Турецький фахівець розповів, чому українська команда поступилася у грі 5-го туру Ліги чемпіонів. Слова головного тренера наводить офіційний сайт Шахтаря.

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Що сказав Туран після програшу

Наставник "гірників" привітав представників команди з рідної для себе країни з перемогою, а також акцентував увагу на конкретних проблемах у діях власного колективу у матчі з Фенербахче (0:1).

Ми часто не встигали вступати в боротьбу, запізнювалися з пошуком варіантів продовження атаки та припускалися багатьох помилок у передачах під час розіграшу м’яча. Навіть коли вони не пресингували нас 10 на 10, ми не могли знайти вільного гравця– зазначив Туран.

Водночас тренер Шахтаря додав, що не збирається здаватись, а його команда зробить усе необхідне для потрапляння у стадію плей-оф цього розіграшу Ліги чемпіонів.

Яке турнірне становище Шахтаря

Поразка від Фенербахче залишає чинних чемпіонів УПЛ наразі поза топ-24 команд, які потраплять у плей-оф.

У Лізі чемпіонів на український колектив очікує виїзд до Братислави, де його опонентом буде місцевий Слован. Матч розпочнеться 9 грудня о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, що за грою у Лондоні слідкували Олександр Усик з дружиною та чимало інших відомих українців.