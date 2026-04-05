Туран раптово підтримав Реброва, якого в Україні відправляють у відставку
- Арда Туран, тренер Шахтаря, підтримав Сергія Реброва, зазначивши про його "світле майбутнє" зі збірною України, попри критику після невиходу на ЧС-2026.
- В Україні активно обговорюється можлива відставка Реброва, проте він поки не планує самостійно залишати посаду тренера збірної.
Головний тренер Шахтаря Арда Туран виступив на підтримку Сергія Реброва. Турок заявив про "світле майбутнє" наставника у збірній, хоча в Україні дедалі частіше говорять про необхідність відставки.
Після невиходу на чемпіонат світу з футболу критика на адресу Реброва лише посилилася. На цьому фоні Туран публічно став на бік українського тренера, пише "Трибуна".
Що сказав Туран про Реброва?
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран відреагував на виліт збірної України з відбору чемпіонату світу-2026, висловивши співчуття українцям.
Водночас турецький фахівець зробив гучну заяву щодо майбутнього команди під керівництвом Сергія Реброва.
Постійно наголошую, що я дуже люблю Україну, тому я також переживаю цей невихід. Моє серце тут. І разом з тим я переконаний у світлому майбутньому збірної України під керівництвом поточного тренера Сергія Реброва і загалом у потенціалі збірної України як такому,
– додав наставник Шахтаря.
Відставка Реброва стає все реальнішою
Попри слова підтримки від Турана, ситуація навколо Сергія Реброва залишається напруженою.
Після поразки від Швеції у плей-оф відбору ЧС-2026 в українському футбольному середовищі активно обговорюють можливу зміну тренера.
Водночас сам Ребров поки не поспішає самостійно йти у відставку і хоче до кінця допрацювати свій контракт зі збірною, який спливає влітку цього року.
Як в Україні реагують на невихід збірної на ЧС-2026?
- Легенда Динамо Йожеф Сабо вважає, що у поразці від Швеції першочергово винні футболісти, які зіграли дуже слабко. Фахівець не став критикувати Сергія Реброва і не бачить достойної заміни тренеру.
- Висловився з приводу можливої відставки Реброва і колишній пресаташе очільника УАФ Микола Васильков.
- Різко розкритикував коуча збірної України тренер Олег Федорчук. Він переконаний, що Сергій Ребров давно мав піти у відставку.