Туран внезапно поддержал Реброва, которого в Украине отправляют в отставку

Главный тренер Шахтера Арда Туран выступил в поддержку Сергея Реброва. Турок заявил о "светлом будущем" наставника в сборной, хотя в Украине все чаще говорят о необходимости отставки.

После невыхода на чемпионат мира по футболу критика в адрес Реброва лишь усилилась. На этом фоне Туран публично встал на сторону украинского тренера, пишет "Трибуна".

Что сказал Туран о Реброве?

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран отреагировал на вылет сборной Украины из отбора чемпионата мира-2026, выразив соболезнования украинцам.

В то же время турецкий специалист сделал громкое заявление относительно будущего команды под руководством Сергея Реброва.

Постоянно подчеркиваю, что я очень люблю Украину, поэтому я также переживаю этот невыход. Мое сердце здесь. И вместе с тем я убежден в светлом будущем сборной Украины под руководством текущего тренера Сергея Реброва и вообще в потенциале сборной Украины как таковом,

– добавил наставник Шахтера.

Отставка Реброва становится все реальнее

Несмотря на слова поддержки от Турана, ситуация вокруг Сергея Реброва остается напряженной.

После поражения от Швеции в плей-офф отбора ЧМ-2026 в украинской футбольной среде активно обсуждают возможную смену тренера.

В то же время сам Ребров пока не спешит самостоятельно уходить в отставку и хочет до конца доработать свой контракт со сборной, который истекает летом этого года.

Как в Украине реагируют на невыход сборной на ЧМ-2026?