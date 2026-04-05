Туран внезапно поддержал Реброва, которого в Украине отправляют в отставку
Главный тренер Шахтера Арда Туран выступил в поддержку Сергея Реброва. Турок заявил о "светлом будущем" наставника в сборной, хотя в Украине все чаще говорят о необходимости отставки.
После невыхода на чемпионат мира по футболу критика в адрес Реброва лишь усилилась. На этом фоне Туран публично встал на сторону украинского тренера, пишет "Трибуна".
Что сказал Туран о Реброве?
Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран отреагировал на вылет сборной Украины из отбора чемпионата мира-2026, выразив соболезнования украинцам.
В то же время турецкий специалист сделал громкое заявление относительно будущего команды под руководством Сергея Реброва.
Постоянно подчеркиваю, что я очень люблю Украину, поэтому я также переживаю этот невыход. Мое сердце здесь. И вместе с тем я убежден в светлом будущем сборной Украины под руководством текущего тренера Сергея Реброва и вообще в потенциале сборной Украины как таковом,
– добавил наставник Шахтера.
Отставка Реброва становится все реальнее
Несмотря на слова поддержки от Турана, ситуация вокруг Сергея Реброва остается напряженной.
После поражения от Швеции в плей-офф отбора ЧМ-2026 в украинской футбольной среде активно обсуждают возможную смену тренера.
В то же время сам Ребров пока не спешит самостоятельно уходить в отставку и хочет до конца доработать свой контракт со сборной, который истекает летом этого года.
Как в Украине реагируют на невыход сборной на ЧМ-2026?
- Легенда Динамо Йожеф Сабо считает, что в поражении от Швеции в первую очередь виноваты футболисты, которые сыграли очень слабо. Специалист не стал критиковать Сергея Реброва и не видят достойной замены тренеру.
- Высказался по поводу возможной отставки Реброва и бывший прессаташе главы УАФ Николай Васильков.
- Резко раскритиковал коуча сборной Украины тренер Олег Федорчук. Он убежден, что Сергей Ребров давно должен был уйти в отставку.