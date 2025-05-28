Туран прокоментував своє призначення тренером Шахтаря: що пообіцяв фахівець
- Арда Туран став новим головним тренером донецького Шахтаря, обіцяючи досягти успіхів як в Україні, так і на європейській арені.
- Туран, колишній зірковий футболіст, розпочав тренерську кар'єру у клубі Еюпспор, вперше вивівши його в Суперлігу Туреччини.
Донецький Шахтар представив нового головного тренера Арду Турана, який готуватиме команду до нового сезону. Амбітний спеціаліст розповів про свої плани на чолі "гірників".
Культовий футболіст збірної Туреччини Арда Туран погодився очолити донецький Шахтар. Одразу після підписання контракту турецький фахівець дав перший коментар, пише 24 Канал з посиланням на сайт "гірників".
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Туран прийшов перемагати в кожному матчі
38-річний тренер розуміє усю відповідальність перед клубом. Він розраховує здобути трофеї не тільки в Україні, але й на євроарені.
"Я пишаюся тим, що приєднався до Шахтаря – великого клубу з багатою історією і великими традиціями. Це команда, добре відома у всій Європі, з амбіцією перемагати в кожному матчі.
Сподіваюся зробити свій внесок у спадщину клубу і подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів через нашу гру. У нас є велике бажання здобувати трофеї - як в Україні, так і в європейських турнірах", – заявив Туран.
Зазначимо, що гендиректор Шахтаря Сергій Палкін на представленні нового тренера розповів про амбітні цілі, які стоять перед новим тренером.
Що відомо про нового тренера Шахтаря
- Арда Туран є справжньою суперзіркою у рідній Туреччині. Достатньо сказати, що в інстаграмі у нього понад 10 мільйонів підписників.
- Яскравий та харизматичний півзахисник під час ігрової кар'єри захищав кольори Галатасараю, Барселони та Атлетіко.
- Туран повісив бутси на цвях лише у 2022 році.
- Тренерську кар'єру Туран розпочав у скромному Еюпспорі, який зумів вперше в історії клубу вивести в Суперлігу.
- В елітному дивізіоні його команда завершила дебютний сезон на шостому місці.
- У своїй тренерській роботі Арда Туран багато запозичив у Дієго Сімеоне – тренера Атлетіко.
- Турецький фахівець також сповідує виважений футбол, в якому значна увага приділяється надійному захисту та швидким атакам.