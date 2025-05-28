Туран прокоментував своє призначення тренером Шахтаря: що пообіцяв фахівець

Донецький Шахтар представив нового головного тренера Арду Турана, який готуватиме команду до нового сезону. Амбітний спеціаліст розповів про свої плани на чолі "гірників".

Культовий футболіст збірної Туреччини Арда Туран погодився очолити донецький Шахтар. Одразу після підписання контракту турецький фахівець дав перший коментар, пише 24 Канал з посиланням на сайт "гірників".

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Туран прийшов перемагати в кожному матчі

38-річний тренер розуміє усю відповідальність перед клубом. Він розраховує здобути трофеї не тільки в Україні, але й на євроарені.

"Я пишаюся тим, що приєднався до Шахтаря – великого клубу з багатою історією і великими традиціями. Це команда, добре відома у всій Європі, з амбіцією перемагати в кожному матчі.

Сподіваюся зробити свій внесок у спадщину клубу і подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів через нашу гру. У нас є велике бажання здобувати трофеї - як в Україні, так і в європейських турнірах", – заявив Туран.

Зазначимо, що гендиректор Шахтаря Сергій Палкін на представленні нового тренера розповів про амбітні цілі, які стоять перед новим тренером.

Що відомо про нового тренера Шахтаря