У Мессі відібрали рекорд: аргентинець ледь не перевершив легендарного Марадону

Ліонель Мессі привчає до того, що кожен матч Аргентини на чемпіонаті світу – це бенефіс його рекордів. Проти Кабо-Верде 10-ий номер теж встановив кілька нових досягнень, але водночас не зміг стати найкращим в одному з ключових показників у футболі.

Лео завадила формальність, яка сталася під час переможного голу Аргентини наприкінці другого екстратайму. Мессі взяв участь в епізоді, прекрасно навісивши від кутового прапорця, нагадує 24 Канал.

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Що сталося у матчі Аргентина – Кабо-Верде?

Після навісу Мессі на 111-ій хвилині м'яч пішов точно на голову Ромеро, який і спрямував його у сітку. Принаймні здавалося, що саме захисник аргентинців чітко пробив і допоміг таким чином Ліонелю Мессі стати найкращим асистентом в історії чемпіонатів світу. Ця результативна передача мала стати для нього 9-ою на Мундіалях, в той час як у Дієго Армандо Марадони було 8 асистів.

Проте на повторі було видно, що м'яч після доторку до голови Ромеро зачепив руку захисника збірної Кабо-Верде Діні Боргеса, і вже після цього пролетів повз голкіпера Возінью. Таким чином у ФІФА взяття воріт записали як автогол, а асист у такому випадку не зараховується.

Іронічно, що випередити Марадону, відомого в першу чергу своїм легендарним голом "рука Бога", Мессі завадив саме дотик до руки, ще й не своєї.

Які рекорди побив Мессі у матчі з Кабо-Верде?

Попри відсутність асистентського рекорду, Лео все одно пішов з поля з пачкою нових найкращих досягнень.

По-перше, він ще сильніше укріпився як найкращий бомбардир Мундіалів усіх часів – 20 голів. А також як лідер перегонів голеадорів на цьому чемпіонаті світу – 7 м'ячів проти 6 у Кіліана Мбаппе.

Жоден інший гравець в історії не забивав по сім і більше голів на двох різних чемпіонатах світу – а Мессі це вже вдалося.

Також Мессі відтепер рекордсмен за кількістю матчів на чемпіонатах світу – це був його ювілений 30-ий поєдинок. І вже восьмий поспіль, у якому він не залишає поле без забитого м'яча, що теж є абсолютним рекордом.