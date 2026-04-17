Перша ракетка світу влипла у скандал через лайк відео з підтримкою Путіна

Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка опинилася в центрі гучного скандалу. Тенісистка лайкнула відео, де відкрито підтримують Володимира Путіна.

Історія швидко викликала хвилю критики у соцмережах та спортивній спільноті. Особливо на тлі того, що білоруська тенісистка виступає у статусі "нейтральної" на міжнародних турнірах, повідомляє Ukrsportbase на своїй сторінці у мережі Х.

Чому виник скандал?

Сабалєнка вподобала в інстаграмі відео російської пропагандистки Вікторії Боні, в якому та звертається до Володимира Путіна зі словами підтримки.

У ролику диктатора називають "сильним політиком", що одразу викликало обурення, адже йдеться про публічну підтримку кремлівського режиму на тлі війни проти України.

Цей лайк помітили користувачі соцмереж, після чого ситуація швидко набула розголосу.

Удар по іміджу "нейтральної" спортсменки

Скандал особливо гострий через статус Сабалєнки на турнірах WTA – вона, як і інші білоруські та російські спортсмени, виступає без прапора.

Раніше тенісистка заявляла, що не підтримує війну і хоче миру, дистанціюючись від політики.

Втім новий інцидент може поставити під сумнів її заяви та знову загострити дискусію про "нейтральність" спортсменів з країн-агресорів та їхніх союзників.