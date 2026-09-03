Лідерка світового тенісу не зуміла повною мірою контролювати себе після запитання про її активне світське життя. Про обставини інциденту розповідає 24 Канал.

Що не сподобалось Соболенко на US Open

У другому раунді змагань вона менш ніж за годину впоралась з нейтральною росіянкою Поліною Яценко – 6:1, 6:1.

Після матчу 28-річна тенісистка отримала запитання щодо того, як вона почувається емоційно після початку турніру. Один з журналістів акцентував увагу на тому, що минулого тижня спортсменка брала участь у великій кількості вечірок та медіазаходів, а тепер розпочався великий турнір.

Ти що, жартуєш? «Вечірки, веселощі»? Навіщо ти взагалі таке кажеш? Навіщо ти про це думаєш? Що це взагалі за питання? Просто тому, що я публікувала якісь заходи з брендами, ви думаєте, що я гуляла й не тренувалася?,

– відреагувала Соболенко.

Згодом тенісистка не дала журналісту пояснити своє питання.

Інцидент між Соболенко та журналістом: дивіться відео

Зазначимо, що в Україні Соболенко має негативну репутацію. Річ у тім, публічно підтримувала Лукашенка, підписуючи відповідні колективні листи. Водночас спортсменка не висловила однозначного засудження дій Росії та Білорусі, обмежуючись загальними закликами до миру.

Що Соболенко говорить про війну Росії проти України

У травні вона поскаржилася на значний тиск та негатив, із якими їй довелося зіткнутися всередині тенісного туру через російсько-українську війну.

Водночас вона повторила наратив Кремля, що раніше білоруси та українці були як "браття і сестри".

До цього перша ракетка світу заявляла, що росіяни не хочуть війни.