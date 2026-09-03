"Думай, що говориш": Соболенко нахамила журналісту на US Open

Перша ракетка світу з тенісу у жіночому одиночному розряді Аріна Соболенко зверхньо поставилась до журналіста під час прес-конференції на US Open. Питання про війну в Україні не лунали.

Лідерка світового тенісу не зуміла повною мірою контролювати себе після запитання про її активне світське життя. Про обставини інциденту розповідає 24 Канал.

Що не сподобалось Соболенко на US Open

У другому раунді змагань вона менш ніж за годину впоралась з нейтральною росіянкою Поліною Яценко – 6:1, 6:1.

Після матчу 28-річна тенісистка отримала запитання щодо того, як вона почувається емоційно після початку турніру. Один з журналістів акцентував увагу на тому, що минулого тижня спортсменка брала участь у великій кількості вечірок та медіазаходів, а тепер розпочався великий турнір.

Ти що, жартуєш? «Вечірки, веселощі»? Навіщо ти взагалі таке кажеш? Навіщо ти про це думаєш? Що це взагалі за питання? Просто тому, що я публікувала якісь заходи з брендами, ви думаєте, що я гуляла й не тренувалася?,

– відреагувала Соболенко.

Згодом тенісистка не дала журналісту пояснити своє питання.

Інцидент між Соболенко та журналістом: дивіться відео

Зазначимо, що в Україні Соболенко має негативну репутацію. Річ у тім, публічно підтримувала Лукашенка, підписуючи відповідні колективні листи. Водночас спортсменка не висловила однозначного засудження дій Росії та Білорусі, обмежуючись загальними закликами до миру.

Що Соболенко говорить про війну Росії проти України

У травні вона поскаржилася на значний тиск та негатив, із якими їй довелося зіткнутися всередині тенісного туру через російсько-українську війну.

Водночас вона повторила наратив Кремля, що раніше білоруси та українці були як "браття і сестри".

До цього перша ракетка світу заявляла, що росіяни не хочуть війни.