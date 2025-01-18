Зінченко залишається в ігнорі: Арсенал втратив "золоті" очки в гонитві за Ліверпулем

Лондонський клуб знову придумав собі проблеми у надважливій грі. "Каноніри" не змогли переграти Астон Віллу, а Олександр Зінченко залишається глибоким резервістом Арсеналу.

Арсенал – Астон Вілла 2:2

Голи: Мартінеллі, 35, Гаверц, 55 – Тілеманс, 60, Воткінс, 68.

В чемпіонаті Англії 2024-2025 цими вихідними проходять ігри 22 туру АПЛ. Центральна зустріч вікенду пройшла в суботу, в рамках якої Арсенал приймав Астон Віллу, повідомляє 24 Канал.

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Втратили перевагу

Після перемоги минулого туру над Тоттенхемом та осічки Ліверпуля "каноніри" повернулись в гонку за чемпіонством. Втім відрив команди Слота настільки серйозний, що Арсеналу треба вигравати ледь не всі матчі до кінця сезону.

У грі з Астон Віллою лондонці стартували доволі впевнено та до 55 хвилини забили двічі. Асистами відзначився Троссар, який допомагав забити Мартінеллі та Гаверцу.

Але бірмінгемці змогли знайти шанси для камбеку та підловили господарів на помилках в обороні. Спочатку Тілеманс розмочив рахунок для своєї команди, а трохи згодом захисники Арсеналу забули про Воткінса перед своїми воротами.

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Арсенал міг вирвати перемогу на 87 хвилині після голу Гаверца. Проте VAR засвідчив, що німець зіграв рукою, тому і скасував цей м'яч. До слова, Олександр Зінченко вже вкотре не потрапив у старт та провів усю гру на лаві запасних.

Нічия Арсеналу разом із перемогою Ліверпуля над Брентфордом дозволяють стверджувати, що чемпіонська інтрига знову мінімальна. Команда Артети відстає на шість очок та зіграла на матч більше.

Відеоогляд матчу Арсенал – Астон Вілла