Арсенал принизив чемпіона Англії: команда Зінченка розгромила МанСіті у матчі АПЛ
- Арсенал розгромив Манчестер Сіті з рахунком 5:1 на стадіоні "Емірейтс" у матчі АПЛ.
- Олександр Зінченко весь матч провів на лаві запасних, а Арсенал займає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від Ліверпуля на 6 балів.
- Голи за Арсенал забили Едегор, Парті, Льюїс-Скеллі, Гаверц і Нванері, а за Манчестер Сіті відзначився Голанд.
Манчестер Сіті зазнав чергової поразки у чемпіонаті Англійської Прем'єр-ліги. Арсенал розтрощив "містян" на "Емірейтс", забивши чинному чемпіону п'ять м'ячів.
Арсенал – Манчестер Сіті 5:1
Голи: Едегор, 2, Парті, 57, Льюїс-Скеллі, 63, Гаверц, 76, Нванері, 90+3 – Голанд, 55
У неділю, 2 лютого, відбувся матч 24-го туру чемпіонату АПЛ Арсенал – Манчестер Сіті. Захисник "канонірів" Олександр Зінченко розпочав гру на лаві запасних, пише 24 Канал.
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Арсенал на куражі обіграв Манчестер Сіті
Господарі поля без розвідки розпочали поєдинок. Вже на 2-й хвилині Едегор скористався пасом Гаверца та змусив Ортегу діставати м'яч із сітки воріт. До перерви рахунок у зустрічі не змінився.
Після поновлення гри підопічні Пепа Гвардіоли відігралися. Ексодноклубник Циганкова по Жироні Савіньйо зробив простріл у штрафний майданчик, який ударом головою замкнув Голанд.
"Каноніри" швидко вийшли вперед. Ганський опорник Арсенала Парті скористався помилкою суперника та з меж штрафного майданчика відправив його у ворота.
Спантеличений чемпіон Англії нічого не зміг протиставити команді Артети. Льюїс-Скеллі, Гаверц та Нванері довели рахунок до розгромного. У підсумку матч завершився перемогою Арсеналу – 5:1.
Відеоогляд матчу Арсенал – Манчестер Сіті
Олександр Зінченко так і просидів весь матч на лаві запасних, спостерігаючи за феєрією партнерів по команді.
- У турнірній таблиці Арсенал посідає друге місце, відстаючи від Ліверпуля на 6 балів (у "мерсисайдців" ще гра в запасі).
- Манчестер Сіті зазнав сьомої поразки у чемпіонаті. Після 24 турів команда Гвардіоли займає четверту сходинку з 41 очком.