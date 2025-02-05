Арсенал підготував трансферну бомбу: "каноніри" придбають забивного аргентинця

Команда Мікеля Артети не полишає надій здобути чемпіонство АПЛ. Для цього амбітного завдання Арсенал готовий побити трансферний рекорд клубу.

Лондонський Арсенал підготував пропозицію щодо придбання нападника міланського Інтера Лаутаро Мартінеса. За 27-річного аргентинця "каноніри" готові віддати 120 мільйонів євро, пише 24 Канал з посиланням на Fichajes.

Читайте також Топ-10 найдорожчих трансферів зими-2025

Арсенал оновить клубний трансферний рекорд

Мартінес наразі є ключовим гравцем у команді Сімоне Індзагі. Проте Інтер готовий відпустити забивного форварда через фінансові проблеми клубу.

Футболіст теж не проти спробувати свої сили в Англійській Прем'єр-лізі. Тож літній трансфер Лаутаро до Арсеналу стає все більш ймовірним.

Якщо "неррадзурі" погодяться відпустити свого лідера до Англії, то цей трансфер стане рекордним в історії Арсеналу. Наразі найдорожчим гравцем "канонірів" є Деклан Райс. За його перехід Арсенал заплатив Вест Хему 116,6 мільйона євро.

Нагадаємо, що Лаутаро Мартінес приєднався до Інтера у 2018 році. Його трансфер коштував "неррадзурі" 22,7 мільйона євро. У складі міланського клубу він двічі ставав чемпіоном Серії А, двічі вигравав Кубок Італії та тричі Суперкубок Італії. Разом зі збірною Аргентини Мартінес здобув "золото" чемпіонату світу-2022.

У поточному сезоні Лаутаро зіграв 31 матч за Інтер, забив 15 голів та віддав 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює нападника у 100 мільйонів євро.