Чехи позбуваються Бесєдіна: форвард розповів, де продовжить кар'єру

Ексгравець Динамо та збірної України Артем Бесєдін вже рік виступає у другому дивізіоні чемпіонату Чехії за Артіс Брно. За повідомленнями ЗМІ, у послугах нападника клуб більше не зацікавлений.

Чеські медіа переконані, що команда припинить співпрацю з українцем за пів року до завершення контракту. Проте сам футболіст не зважає на чутки, пише 24 Канал з посиланням на UA-Football.

Що сказав Бесєдін про своє майбутнє?

29-річний форвард запевнив, що проходить зимові збори з Артіс Брно і поки не збирається ставати вільним агентом.

Я готуюся до офіційних матчів. Бачив матеріал про те, що піду. Немає сенсу це коментувати, не звертаю уваги. У мене ще пів року контракту, ми його влітку продовжили на рік. Я вдячний, що тренер мене підтримує. Сам прекрасно розумію, що потрібно додавати в результативності. Невдала смуга рано чи пізно перерветься,

– розвіяв сумніви Бесєдін щодо продовження виступів у Чехії.

Як справи у Бесєдіна в Чехії?

Нападник відверто провалює сезон: згідно з даними порталу Transfermarkt, у нього немає жодного забитого голу за 3 кубкові гри та 12 матчів чемпіонату. Єдині результативні дії – два асисти.

Особливою довірою тренерського штабу Бесєдін не користується: лише в одному випадку він провів на полі усі 90 хвилин, а у старті виходив тільки сім разів.

