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Sport News 24 Футбол Довбик говорив про сім’ю та Тедеско: перші слова футболіста збірної України у Болоньї
1 серпня, 13:47
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Довбик говорив про сім’ю та Тедеско: перші слова футболіста збірної України у Болоньї

Олександр Щербатих

Український футболіст Артем Довбик висловився про наступний етап своєї кар’єрі. Нападник дав перший коментар під час перебування у Болоньї.

Довбик розповів, чому та завдяки кому вирішив піти в оренду у свій новий клуб. Футболіста цитує ютуб-канал Болоньї.

Що сказав Артем Довбик 

За словами 29-річного українського футболіста, до його трансфреру доклали руку спортивний директор клубу Марко Ді Вайо та головний тренер Доменіко Тедеско. 

Тренер поставив мені лише одне запитання: "Ти хочеш грати за Болонью?" Я відповів: "Так, звісно". У нас була розмова, він пояснив мені проєкт, амбіції цього клубу, чого вони хочуть досягти цього сезону. А я просто хочу допомогти й віддати все найкраще заради цієї команди, 
– сказав Довбик. 

Новачок команди також додав, що колектив справив на нього хороше перше враження. Артем зазначив, що наразі він є голодним до гри та готовий допомагати новим партнерам. 

Перші слова Довбика у клубі: дивіться відео

Нагадаємо, що у ексклюзивній розмові для 24 Каналу Юрій Бакалов, перший тренер Артема Довбика у професійному футболі, поділився очікуваннями від переходу колишнього підопічного у нову команду. 

Що тепер очікує на гравця 

Упродовж двох попередніх сезонів Болонья виступала в єврокубках, однак у нинішньому сезоні команда не братиме участі в міжнародних турнірах. 

Перший офіційний матч нового сезону Болонья проведе 24 серпня, коли у стартовому турі чемпіонату Італії зустрінеться з Лаціо.

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