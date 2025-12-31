Лідер збірної України отримав неочікуваний варіант продовження кар'єри
- Артем Довбик втратив місце в основному складі Роми і може покинути клуб у зимове трансферне вікно.
- Фенербахче проявляє інтерес до Довбика, але офіційних пропозицій не робило, також інтерес до нього проявляють Лідс, Вест Гем та Ньюкасл.
Артем Довбик втратив місце в основному складі Роми після приходу нового головного тренера Джан П'єро Гасперіні. Український футболіст здебільшого з'являється на полі після заміни.
Тому лідер збірної України може покинути римлян у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Transfermarkt.com.tr.
Куди може перейти Довбик?
За даними джерела, українським форвардом Роми зацікавилися у вищому дивізіоні Туреччини. Довбик може перейти до 19-разового чемпіона країни Фенербахче.
Наразі інформація зберігається на рівні чуток. "Жовті канарки" лише проявляють інтерес до футболіста, але не робили офіційний пропозицій щодо трансферу українця.
До слова. Контракт Довбика з Ромою розрахований до червня 2029 року.
Відзначимо, що Довбик міг перейти в Евертон. Однак, як пише інсайдер Джанлука ді Марціо українським форвард відмовився від переходу в англійський клуб.
Однак за інформацією видання TeamTalk на українського нападника залишаються претенденти. Довбика планують підписати такі клуби, як Лідс, Вест Гем і Ньюкасл.
Що відомо про Довбика у Ромі?
Український форвард перебрався до римського клубу у 2024 році. "Вовки" заплатили Жироні – 35 мільйонів євро.
Минулого сезону Рома виступала нестабільно, але Довбик зумів проявити свої бомбардиські якості. Український голеадор забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.
У поточній кампанії Довбик відзначився двома голами та двома асистами 14 матчах за Рому.