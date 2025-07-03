Довбика хоче підписати європейський гранд: у трансфері дуже зацікавлений іменитий тренер

Артем Довбик вже після першого сезону в Ромі може змінити клубну прописку. Новий головний тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні поки не визначився, чи розраховує на українського нападника, а тим часом ним цікавиться чимало клубів.

До їх списку напередодні додався ще один гранд. 27-річний форвард може залишити Рим, але продовжити виступи в Серії А, повідомляє 24 Канал із посиланням на Voce Giallo Rossa.

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Довбик може перейти в Мілан

За інформацією італійських ЗМІ, серйозний інтерес до послуг Артема Довбика виявляє Мілан. "Росонері" вже навіть розпочали з Ромою перемовини.

Зазначається, що великим шанувальником нападника збірної України є новий наставник міланського клубу Массіміліано Аллегрі. Він хоче мати нового форварда та не розраховує на Сантьяго Хіменеса, якого Мілан планує продати.

Є ймовірність, що клуби врешті-решт можуть здійснити обмін футболістами. Хто в такому випадку буде доплачувати, наразі невідомо.

Довідка. В сезоні-2024/2025 Артем Довбик провів 45 матчів на клубному рівні. В них він забив 17 голів і віддав чотири асисти, ставши найкращим бомбардиром "вовків".

Нагадаємо, що Мілан цікавиться ще двома футболістами збірної України. Що цікаво, вони є конкурентами по позиції.