"Найголовніше – це перемога та команда": Довбик зізнався, скільки планує забити голів у Ромі

Артем Довбик продовжує феєрити у італійський Серії А. Український голеадор відзначився результативною дією у складі Роми в черговому матчі чемпіонату.

У неділю, 26 січня, Рома на виїзді зіграла проти Удінезе в межах 22 туру Серії А сезону-2024/2025. Матч завершився вольовою перемогою "вовків" завдяки голу Довбика з пенальті.

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Скільки голів планує забити Довбик?

Артем Довбик прокоментував момент з пробиттям першого пенальті. Адже до 11-метрової позначки підійшов Лоренцо Пеллегріні, який зрівняв рахунок, повідомляє 24 канал із посиланням на Tuttomercato.

Також український голеадор поділився планами на другу частину сезону. 27-річний форвард "вовків" назвав кількість голів, яку планує забити у поточній кампанії.

Скільки я хочу забити голів у цьому сезоні? Сподіваюсь, що ще багато. Хочу ж забити стільки голів, скільки й Пеллегріні. Проте найголовніше – це команда і перемога,

– зазначив нападник.

Нагадаємо, що Артем Довбик зіграв 28 матчів у сезоні-2024/2025 за Рому в офіційних турнірах. "Український Пічічі" відзначився 12 забитими м'ячами та трьома результативними передачами.