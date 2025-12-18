Довбик не візьме участь у різдвяній вечірці Роми: у клубі ухвалили незвичне рішення

Артем Довбик не візьме участь у різдвяній вечірці Роми. Керівництво римського клубу ухвалило незвичне рішення щодо цьогорічного святкування.

Однак стостується воно не лише українського нападника. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Roma Giallorossa.

Чому Довбик не візьме участь у вечірці Роми?

"Вовки" цього року не будуть проводити традиційну різдвяну вечірку з гравцям та працівниками клубу, включно з Довбиком. Власники клубу Ден і Раян Фрідкіни вирішили спрямувати кошти на іншу справу.

Вони відправлять виділений святковий бюджет на благодійність. Кошти отримають три організації, які допомагають дітям з тяжкими захворюваннями. А команда обмежиться скромним тостом з футболістами та персоналом "вовків" на клубній базі Тригорія.

Зазначимо, що нещодавно з'явилася інформація про ймовірну зміну клубу Довбиком, пише La Republlica. Форвард збірної України найближчим часом може перейти у Фенербахче з Туреччини.

