Довбик не примет участие в рождественской вечеринке Ромы: в клубе приняли необычное решение

Артем Довбик не примет участие в рождественской вечеринке Ромы. Руководство римского клуба приняло необычное решение относительно нынешнего празднования.

Однако касается оно не только украинского нападающего. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Roma Giallorossa.

Почему Довбик не примет участие в вечеринке Ромы?

"Волки" в этом году не будут проводить традиционную рождественскую вечеринку с игрокам и работниками клуба, включая Довбыка. Владельцы клуба Дэн и Райан Фридкины решили направить средства на другое дело.

Они отправят выделенный праздничный бюджет на благотворительность. Средства получат три организации, которые помогают детям с тяжелыми заболеваниями. А команда ограничится скромным тостом с футболистами и персоналом "волков" на клубной базе Тригория.

Отметим, что недавно появилась информация о вероятной смене клуба Довбиком, пишет La Republlica. Форвард сборной Украины в ближайшее время может перейти в Фенербахче из Турции.

Что известно о Довбыке в сезоне 2025 – 2026?