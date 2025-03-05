Довбик потрапив до команди туру Серії А

В італійській Серії А з футболу завершився 27 тур. За його підсумками пресслужба турніру опублікувала символічну збірну.

У ній знайшлося місце футболістам одразу з одинадцяти клубів, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі Серії А. Що приємно, одним з них став український форвард Артем Довбик.

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Заслужене визнання для українця

Він став головним героєм поєдинку Рома – Комо. Уродженець Черкас вийшов на заміну на початку другого тайму та приніс своїй команді перемогу (2:1), забивши вирішальний гол на 76-й хвилині зустрічі.

За свій перформанс Артем, як і більшість гравців із символічної збірної, отримав оцінку 7.0. Найкращими ж футболістами туру, яким поставили 7.5 балів, були названі нападник Болоньї Ріккардо Орсоліні та латераль Інтера Федеріко Дімарко.



Довбик потрапив у команду туру Серії А / Зображення з соцмереж Серії А

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 34 матчі за Рому в усіх турнірах. У них він забив 14 м'ячів і віддав чотири асисти.

Зазначимо, що наступний поєдинок "вовки" проведуть 6 березня вдома проти Атлетіка Більбао. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.