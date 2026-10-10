Палладіно відзначив сильну сторону Довбика: чому тренер Болоньї цінує українця

Тренер Болоньї Раффаеле Палладіно оцінив роль українського нападника Артема Довбика у команді. Фахівець висловився про сильні сторони футболіста.

Палладіно, який нещодавно замінив на чолі команди Доменіко Тедеско, позитивно відгукнувся про уміння Довбика. Слова тренера Болоньї передає 24 Канал.

Як тренер оцінив Довбика

Перед поєдинком шостого туру Серії А проти Лечче головний тренер Болоньї Раффеле Палладіно провів розмову із журналістами. У ході спілкування торкнувся він і постаті 29-річного українця.

Це нападник, який в останніх метрах вміє опинятися готовим і завжди правильно орієнтований тілом. У команді є також Енем і Пікколі — два не менш якісні профілі. Немає фіксованих 11 основних: хто мене переконує від тренування до тренування, той і виходить на поле,

– сказав Палладіно.

Матч Лечче – Болонья відбудеться у неділю, 11 жовтня. Старт гри заплановано о 16:00 за київським часом. Зазначимо, що після п’яти турів колектив з півночі Італії, де грає Довбик, має у активі лише два залікові бали та перебуває на 18 місці у турнірній таблиці.

Як складається сезон для Довбика

Приблизно місць тому українець отримав травму. Пізніше проблеми зі здоров’ям не дали йому змоги взяти участь в іграз збірної України у Лізі націй.

Довбик пояснив, чому не долучився до табору національної команди.

На рахунку Артема один гол у трьох матчах за Болонью у сезоні 2026/27.