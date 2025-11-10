Зірка збірної України отримав травму перед матчами відбору на ЧС-2026: що відомо про пошкодження

У неділю, 9 листопада, відбувся матч італійської Серії А з футболу Рома – Удінезе. Римляни здобули перемогу з рахунком 2:0.

У цьому поєдинку в основному складі "вовків" вийшов Артем Довбик, але його замінили ще в першому таймі через пошкодження. Після фінального свистка Джан П'єро Гасперіні поділився подробицями про травму українського нападника, який залишав поле, тримаючись за стегно, повідомляє 24 Канал із посиланням на il Romanista.

Читайте також Судаков відзначився красивим голом у матчі чемпіонату Португалії

Що відомо про травму Довбика?

Головний тренер Роми розповів, чи надовго вибув уродженець Черкас. Він заявив, що пошкодження не є серйозним, але, ймовірно, форвард буде поза грою декілька тижнів.

Ми оцінимо стан Довбика, але, виглядає так, що в нього нічого серйозного. Це такі дрібні травми, але, на щастя, зараз є пауза між матчами. Однак буває, що такі травми вибивають тебе на два-три тижні, а за цей час, з огляду на нинішній календар, можна пропустити п’ять-шість матчів – і це стає важким випробуванням. Особливо якщо травмуються всі гравці одного амплуа. Але ми добре впоралися, всі зіграли гідно,

– сказав Гасперіні.

Зазначимо, що після поєдинку з Удінезе Артем Довбик мав з'явитися в таборі збірної України. Він отримав виклик на вирішальні матчі відбору до чемпіонату світу-2026, проте наразі його участь у цих іграх є під великим питання.

Довідка. "Синьо-жовті" в листопаді зіграють два поєдинки. Їх суперниками стануть Франція та Ісландія, з якими підопічні Реброва зіграють 13.11 та 16.11 відповідно.

Зазначимо, що в заявці збірної України, окрім Артема Довбика, серед форвардів опинилися тільки Роман Яремчук і Владислав Ванат. У резервному списку також більше немає нападників.

Як грає Довбик у сезоні-2025/2026?