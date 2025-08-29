На початку літа цього року Джан П'єро Гасперіні очолив Рому, змінивши Клаудіо Раньєрі. Новий головний тренер не розраховує на українського футболіста Артема Довбика.

Український форвард може змінити клубну прописку до кінця трансферного вікна. Рома готова відпустити Артема Довбика в іншу команду, повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста Альфреда Педулла.

Куди Рома віддасть Довбика?

Майбутнє українського нападника у Ромі під питанням. Італійській клуб хоче позбутись Артема Довбика до кінця трансферного вікна через велику зарплату, яка прописана у контракт форвард.

У клубі не хотіли б платити велику зарплату не основному футболісту. "Вовки" знайшли вихід, як зменшити навантаження на бюджет команди – Артема Довбика планують віддати в оренду.

Мілан не проти орендувати у Роми українського футболіста. "Россонері" готові також обміняти мексиканського форварда Сантьяго Хіменеса на голеадора "вовків" Артема Довбика.

До слова. Артем Довбик зацікавив не тільки Мілан. Також Вільярреал з Іспанії претендує на українського футболіста.

Нагадаємо, що минулого сезону Артем Довбик зіграв у 45 матчах за італійську Рому. У складі "вовків" український форвард забив 17 голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомляли про те, що Артемом Довбиком зацікавився клуб з АПЛ. Раніше у ньому виступав український футболіст.