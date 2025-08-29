Український форвард може змінити клубну прописку до кінця трансферного вікна. Рома готова відпустити Артема Довбика в іншу команду, повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста Альфреда Педулла.

Куди Рома віддасть Довбика?

Майбутнє українського нападника у Ромі під питанням. Італійській клуб хоче позбутись Артема Довбика до кінця трансферного вікна через велику зарплату, яка прописана у контракт форвард.

У клубі не хотіли б платити велику зарплату не основному футболісту. "Вовки" знайшли вихід, як зменшити навантаження на бюджет команди – Артема Довбика планують віддати в оренду.

Мілан не проти орендувати у Роми українського футболіста. "Россонері" готові також обміняти мексиканського форварда Сантьяго Хіменеса на голеадора "вовків" Артема Довбика.

До слова. Артем Довбик зацікавив не тільки Мілан. Також Вільярреал з Іспанії претендує на українського футболіста.

Нагадаємо, що минулого сезону Артем Довбик зіграв у 45 матчах за італійську Рому. У складі "вовків" український форвард забив 17 голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомляли про те, що Артемом Довбиком зацікавився клуб з АПЛ. Раніше у ньому виступав український футболіст.