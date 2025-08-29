Украинский форвард может сменить клубную прописку до конца трансферного окна. Рома готова отпустить Артема Довбика в другую команду, сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста Альфреда Педулла.

Куда Рома отдаст Довбика?

Будущее украинского нападающего в Роме под вопросом. Итальянской клуб хочет избавиться от Артема Довбика до конца трансферного окна из-за большой зарплаты, которая прописана в контракт форварда.

В клубе не хотели бы платить большую зарплату не основному футболисту. "Волки" нашли выход, как уменьшить нагрузку на бюджет команды – Артема Довбыка планируют отдать в аренду.

Милан не против арендовать у Ромы украинского футболиста. "Россонери" готовы также обменять мексиканского форварда Сантьяго Хименеса на голеадора "волков" Артема Довбыка.

К слову. Артем Довбык заинтересовал не только Милан. Также Вильярреал из Испании претендует на украинского футболиста.

Напомним, что в прошлом сезоне Артем Довбык сыграл в 45 матчах за итальянскую Рому. В составе "волков" украинский форвард забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщали о том, что Артемом Довбыком заинтересовался клуб из АПЛ. Ранее в нем выступал украинский футболист.