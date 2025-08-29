Шахтер согласовал с Бенфикой трансфер Георгия Судакова. "Горняки" получат хорошие деньги за переход 22-летнего украинского футболиста, сообщает 24 канал со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Читайте также Шахтер в экстратаймах дожал Серветт в Лиге конференций

Сколько Шахтер получит за Судакова?

По имеющейся информации, Руи Педро Браз и Дарио Срна договорились о трансфере Георгия Судакова в Бенфику. "Горняки" получат от "орлов" 27 миллионов евро за переход украинского полузащитника.

Также в соглашении прописаны пять миллионов евро в виде бонусов. Кроме того, донецкий клуб может рассчитывать на двадцать процентов от следующей продажи Георгия Судакова.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что Георгий Судаков станет новой десяткой Бенфики. Трансфер украинца в португальский клуб состоится в ближайшее время.

К слову. Георгий Судаков – воспитанник академия Шахтера. В составе первой команды "горняков" полузащитник дебютировал в возрасте 18 лет в матче с Ворсклой – 24 октября 2020 года.

Отметим, что в составе Шахтера Георгий Судаков сыграл в 148 матчах. За это время украинский футболист забил 35 голов и отдал 26 результативных передач. В его активе – два чемпионства Украины и два трофея Кубка Украины.

Ранее сообщали о том, что Ефим Конопля может перейти в испанский клуб уже в конце трансферного окна. Защитником Шахтера заинтересовался многократный победитель Лиги Европы.