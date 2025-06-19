Новий тренер Роми ухвалив рішення щодо Довбика: яка доля українця у клубі

З нового сезону Джан П'єро Гасперіні тренуватиме Рому. Італійський спеціаліст має власне бачення щодо гри команди та гравців, яких новоспечений наставник "вовків" має наміри використовувати.

Тривалий час під питанням було майбутнє Артема Довбика у клубі. Гасперіні остаточно визначився, чи потрібен йому український форвард, інформує 24 канал із посиланням на Il Romanista.

Читайте також Хто з українських футболістів заробляє найбільше за кордоном

Чи залишиться Довбик у Рому

Джан П'єро Гасперіні змінив свою думку стосовно Артема Довбика. Новий головний тренер Роми розраховує на українського форварда та віддає йому ключову роль у команді.

Трансфер Артема Довбика з Роми влітку цього року малоймовірний. Новоспечений наставник "вовків" вважає українського нападника гравцем основного складу команди.

Однак Гасперіні хоче, щоб клуб підписав Ніколу Крстовіча з Лечче, який повинен стати дублером Довбика. Конкурент Артема Ельдор Шомуродов має покинути "вовків" найближчим часом.

До слова. Артем Довбик у сезоні 2024/2025 зіграв у 45 матчах за Рому в офіційних турнірах. За цей час нападник збірної України забив 17 голів та віддав 4 асисти у складі "вовків".

Раніше повідомляли, що Артемом Довбиком цікавиться інший клуб з Серії А, який може залишитись без свого зіркового форварда на наступний сезон.