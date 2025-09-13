Артем Довбик міг покинути Рому у літнє трансферне вікно 2025 року. Проте, попри чутки про можливий перехід, український футболіст залишився у римському клубі.

Цього літа Джан П'єро Гасперіні очолив Рому, замінивши Клаудіо Раньєрі. Новий тренер "вовків" визначився з роллю Артема Довбика на сезон 2025/2026, повідомляє 24 канал із посиланням на Solo la Roma.

Яка роль Довбика у Ромі?

Джан П'єро Гасперіні подобаються виступи Евана Фергюсона, який влітку цього року перейшов у Рому. Ірландський футболіст стане основним форвардом "вовків", принаймні на початку сезону.

Артем Довбик залишиться запасним нападником римлян. Найкращий форвард Роми минулого сезону (17 голів у 45 матчах) отримуватиме свій шанс, з'являючись на зміну.

Нагадаємо, що Рома намагалася продати або відправити в оренду футболіста збірної України. Однак до переходу Артема Довбика в інший клуб справа не дійшла, він залишився з "вовками".

Хто хотів підписати Довбика?