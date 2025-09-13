Головний тренер Роми виніс вердикт Довбику: що очікує на футболіста
- Артем Довбик залишився в Ромі, незважаючи на чутки про можливий перехід.
- Джан П'єро Гасперіні визначив роль Артема Довбика на початку сезону 2025/2026.
Артем Довбик міг покинути Рому у літнє трансферне вікно 2025 року. Проте, попри чутки про можливий перехід, український футболіст залишився у римському клубі.
Цього літа Джан П'єро Гасперіні очолив Рому, замінивши Клаудіо Раньєрі. Новий тренер "вовків" визначився з роллю Артема Довбика на сезон 2025/2026, повідомляє 24 канал із посиланням на Solo la Roma.
Яка роль Довбика у Ромі?
Джан П'єро Гасперіні подобаються виступи Евана Фергюсона, який влітку цього року перейшов у Рому. Ірландський футболіст стане основним форвардом "вовків", принаймні на початку сезону.
Артем Довбик залишиться запасним нападником римлян. Найкращий форвард Роми минулого сезону (17 голів у 45 матчах) отримуватиме свій шанс, з'являючись на зміну.
Нагадаємо, що Рома намагалася продати або відправити в оренду футболіста збірної України. Однак до переходу Артема Довбика в інший клуб справа не дійшла, він залишився з "вовками".
Хто хотів підписати Довбика?
Артемом Довбиком цікавились Ньюкасл та Вільярреал. Окрім того, турецький Бешикташ також проявляв інтерес до нападника Роми та збірної України.
Довбик міг опинитися у Борнмуті, який шукав нових гравців після того, як розпродав чимало власних футболістів, зокрема, Іллю Забарного у ПСЖ.
Ромелу Лукаку з Наполі отримав травму перед стартом сезону. На тлі цієї новини ходили чутки що нібито неаполітанці планують підписати Артема Довбика.
Наприкінці трансферного вікна Рома та Мілан намагалися дійти згоди щодо оренди Довбика на сезон. "Вовки" хотіли обміняти українця на Сантьяго Хіменеса.