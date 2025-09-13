Артем Довбык мог покинуть Рому в летнее трансферное окно 2025 года. Однако, несмотря на слухи о возможном переходе, украинский футболист остался в римском клубе.

Этим летом Джан Пьеро Гасперини возглавил Рому, заменив Клаудио Раньери. Новый тренер "волков" определился с ролью Артема Довбыка на сезон 2025/2026, сообщает 24 канал со ссылкой на Solo la Roma.

Читайте также Сколько Довбик зарабатывает в Роме: клуб повысил зарплату футболистам

Какова роль Довбыка в Роме?

Джан Пьеро Гасперини нравятся выступления Эвана Фергюсона, который летом этого года перешел в Рому. Ирландский футболист станет основным форвардом "волков", по крайней мере в начале сезона.

Артем Довбык останется запасным нападающим римлян. Лучший форвард Ромы прошлого сезона (17 голов в 45 матчах) будет получать свой шанс, появляясь на замену.

Напомним, что Рома пыталась продать или отправить в аренду футболиста сборной Украины. Однако до перехода Артема Довбыка в другой клуб дело не дошло, он остался с "волками".

Кто хотел подписать Довбыка?