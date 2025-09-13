Главный тренер Ромы вынес вердикт Довбыку: что ожидает футболиста
- Артем Довбык остался в Роме, несмотря на слухи о возможном переходе.
- Джан Пьеро Гасперини определил роль Артема Довбыка в начале сезона 2025/2026.
Артем Довбык мог покинуть Рому в летнее трансферное окно 2025 года. Однако, несмотря на слухи о возможном переходе, украинский футболист остался в римском клубе.
Этим летом Джан Пьеро Гасперини возглавил Рому, заменив Клаудио Раньери. Новый тренер "волков" определился с ролью Артема Довбыка на сезон 2025/2026, сообщает 24 канал со ссылкой на Solo la Roma.
Какова роль Довбыка в Роме?
Джан Пьеро Гасперини нравятся выступления Эвана Фергюсона, который летом этого года перешел в Рому. Ирландский футболист станет основным форвардом "волков", по крайней мере в начале сезона.
Артем Довбык останется запасным нападающим римлян. Лучший форвард Ромы прошлого сезона (17 голов в 45 матчах) будет получать свой шанс, появляясь на замену.
Напомним, что Рома пыталась продать или отправить в аренду футболиста сборной Украины. Однако до перехода Артема Довбыка в другой клуб дело не дошло, он остался с "волками".
Кто хотел подписать Довбыка?
Артемом Довбыком интересовались Ньюкасл и Вильярреал. Кроме того, турецкий Бешикташ также проявлял интерес к нападающему Ромы и сборной Украины.
Довбык мог оказаться в Борнмуте, который искал новых игроков после того, как распродал немало собственных футболистов, в частности, Илью Забарного в ПСЖ.
Ромелу Лукаку из Наполи получил травму перед стартом сезона. На фоне этой новости ходили слухи что якобы неаполитанцы планируют подписать Артема Довбыка.
В конце трансферного окна Рома и Милан пытались прийти к согласию относительно аренды Довбыка на сезон. "Волки" хотели обменять украинца на Сантьяго Хименеса.