Довбик отримав травму перед надважливим матчем у Серії А

У неділю, 18 травня, відбудеться 37-й тур Серії А сезону-2024/2025. В одному з матчів вищого італійського дивізіону Рома вдома прийматиме Мілан.

Напередодні надважливого матчу "вовки" втратили ключового гравця. Травму отримав український форвард римлян Артем Довбик, повідомляє 24 канал із посиланням на RomaPress.

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Що відомо про травму Довбика

Рома у п'ятницю 16 травня проводила тренування в рамках підготовки до матчу проти Мілана у 37-му турі Серії А. Артем Довбик достроково покинув тренування.

У суботу 17 травня український форвард пройде медичне обстеження. Після чого лікарі зможуть визначити наскільки серйозне пошкодження в нападника "вовків".

До слова. Матч Рома – Мілан відбудеться 18 травня. Початок гри о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що у поточній кампанії Артем Довбик зіграв у 45 матчах за Рому в усіх турнірах. Український форвард римлян має у своєму активі 17 голів та 4 асисти.

Раніше повідомляли, що Артем Довбик може перейти в іменитий італійський клуб влітку цього року.

Рома наразі посідає 6 місце у турнірній таблиці Серії А сезону-2024/2025. "Вовки" ведуть боротьбу за потрапляння у Лігу чемпіонів.