Довбик відповів на звинувачення після того, як відмовився грати за Україну
Форвард збірної України та італійського клубу Болонья Артем Довбик продовжує відчувати проблеми зі здоров’ям. Футболіст вирішив розвіяти чутки щодо власного неприїзду у збірну України.
Артем Довбик був у першочерговй заявці Андреа Мальдери на матчі Ліги націй, але згодом у списку збірників його замінив Ігор Краснопір. Нападник Болоньї пояснив, чому так сталося для сайту Tribuna.com.
Чому Довбик не приїхав до збірної України
В італійських медіа з’явились розмови про те, що 29-річний український футболіст відмовився від виклику, але розпочав тренування в основній групі італійського клубу.
За словами Довбика, ситуація насправді має дещо інший вигляд і він це пояснив головному тренеру збірної України.
"За три дні до гри з Торіно ми спілкувалися, оскільки я пропустив гру з Наполі. Я пояснив йому, яка в мене травма, і сказав, що готуюся до матчу з Торіно та до збірної. Але на тренуванні перед матчем я спробував потренуватися з командою і зрозумів, що ще зарано. Я зателефонував йому та пояснив, що мені потрібен ще приблизно тиждень, щоб бути повністю готовим. Ми разом прийняли рішення, що я повинен на 100% залікувати травму і тільки після цього повертатися", – сказав Довбик.
Артем додав, що актуальна травма відрізняється від проблем, які вибили його з гри на левову частку минулого сезону, а наразі він ще не готовий грати у футбол.
Це задня поверхня стегна. Інша травма, а не як писали, що рецидив. Останні декілька днів я вже почав тренуватися з командою, але поки що беру участь лише в розминці, а далі працюю індивідуально,
– зазначив Довбик.
Зазначимо, що перший матч у Лізі націй без одного зі своїх нападників Україна зіграє у Будапешті проти Угорщини. Гра відбудеться на "Пушкаш Арені" 25 вересня та розпочнеться о 21:45 за Києвом.
Як складається сезон для Довбика
Українець отримав травму приблизно два тижні тому. Тодішній тренер Болоньї Доменіко Тедеско запевняв, що пошкодження не є серйозним.
Пізніше керівництво клубу замінило Тедеско та іншого італійського фахівця Раффаеле Палладіно.
На рахунку Артема один гол у трьох матчах за Болонью у сезоні 2026/27.