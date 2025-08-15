Колишній захисник Шахтаря Артем Федецький різко розкритикував виконання пенальті Кауаном Еліасом. Він назвав момент просто шоком і зауважив, що такі помилки неприпустимі на цьому рівні, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "УПЛ ТБ”.

Федецького “бомбануло” через нереалізований пенальті

Футболіст зазначив, що завдання Еліаса забивати голи і його стиль тут ні до чого. Він не зрозумів, куди пішов футболіст під час 11-метрового та сказав, що це Ліга європи, а не парк культури.

Для того його й брали в "Шахтар", щоб він забивав голи. А не оце ось починається передьоргування – незрозуміло що. Надавати йому в роздягальні підсрачників, щоб знав, і все,

– сказав Федецький.

Нагадаємо, що нещодавно один з тренерів Керем Яваш висловився про виліт команди, зазначивши, що вони рухаються у правильному напрямку.