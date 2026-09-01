"Грають для людей": Мілевський відреагував на фіаско Динамо в УПЛ

Колишній нападник Динамо Артем Мілевський був одним із тих відомих ексгравців киян, які у прямому етері дивилися матч свого клубу з Буковиною та не розуміли, що коїться з командою. Свою реакцію епатажний футболіст наживо демонстрував у соцмережах.

У власному телеграм-каналі Мілевський виклав відео з перегляду гри у закладі. Судячи з усього, робив він це у жіночій компанії, пише 24 Канал.

Як Мілевський прокоментував розгром Буковиною Динамо

Судячи з усього, форвард довго намагався підібрати слова, щоб описати те, що відбувалось на екрані планшета. Але зрештою просто виразно запитав у підписників, чи дивляться вони "це".

У цей час за кадром жіночий голос жартома запропонував Мілевському знайти десь футболку Буковини. Артем не дав на цю пропозицію чіткої відповіді.

Згодом він все ж підбив підсумок матчу, зазначивши, що "Буковина грає для людей" – очевидно, натякнувши на відсутність такої мотивації з боку динамівців.

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Що сказали про поразку Динамо інші легенди клубу

Серед чинного складу команди сміливість написати слова вибачення знайшлася в Андрія Ярмоленка. Лідер киян взяв на себе відповідальність за поразку і вказав, що не зміг налаштувати своїх партнерів на те, що матч з новачками УПЛ дуже важливий для Динамо.

Мало цензурних слів знайшов для гри київського гранда друг Артема Мілевського Олександр Алієв. Він у своїй хвилинній промові про результат матчу Буковина – Динамо понад 20 разів вжив матюки.