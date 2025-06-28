Мілевський розповів кумедну історію, як вони з Алієвим ховалися від Суркіса

Український футболіст Артем Мілевський провів стрім на платформі Twich. Під час нього він відповідав на цікаві запитання.

Колишній нападник Динамо Артем Мілевський пригадав один епізод зі свого життя, пов'язаний з Олександром Алієвим та президентом Ігорем Суркісом. Вони з другом ховалися від нього в казино, пише 24 канал з посиланням на трансляцію Мілевського в Twich.

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Мілевський про історію з Суркісом

Він розповів цікаву історію, як вони з Алієвим відпочивали в ресторані "Корона" ще в нульових.

Там було казино "Корона-club" недалеко біля бару. І ми зайшли поїсти, було пізно. А Михайлович там поруч жив. Коротше, ми їмо-їмо, щось там по пивку. І заходить Михайлович в казино. А ми там за столиком сиділи. Я такий: "Що робимо?" І ми моментально під стіл, щоб нас ніхто не побачив. Швидко розрахувалися і вибігли звідти. Це було дуже давно, нам було ще, можливо, по 17-18 років. Може він нас тоді ще не впізнав би,

– сказав Артем Мілевський.

Нагадаємо, що нещодавно ексфутболіст Динамо розкритикував ексодноклубника Горана Попова за підтримку російських команд у міжнародному футболі.