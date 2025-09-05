В особистому житті Артема Мілевського були жінки на будь-який смак. Колишній футболіст крутив роман із відомою росіянкою Тіною Канделакі, "Віцеміс Україна-2000" та своєю землячкою. 24 Канал розповідає про бурхливе особисте минуле викрадача жіночих сердець Артема Мілевського.

Тіна Канделакі

Однією із найвпізнаваніших екскоханих Мілевського є російська телеведуча Тіна Канделакі. Колишня футболіста не є етнічною росянкою, а має грузинське коріння, адже народилась у Тбілісі. Як раніше розповідав Артем, популярна ведуча сама проявила ініціативу.

Канделакі відпочивала у компанії подруг, попросивши номер наймоднішого футболіста. Ним виявився саме Артем. Мілевський пригадував, як не розумів спершу, навіщо йому телефонує телеведуча.

Щоправда, від початку спілкування у футболіста та відомої ведучою не вдалось. Лише згодом екскохані почали із чистого листа спілкування, яке згодом вилилось у роман. Їх стосунки розвивались після чемпіонату світу з футболу, який у 2006-му році відбувся у Німеччині.

До слова. Цей Мундіаль досі є єдиним в історії української футбольної збірної. Тоді команда Олега Блохіна дісталась до 1/4 фіналу, де поступилась Італії з рахунком 0:3.

Тіна Канделакі / Фото з інстаграму телеведучої

Канделакі активно підтримує війну Росії в Україні, є путіністкою та перебуває у базі "Миротворець". Із червня 2022 року разом із чоловіком та двома дітьми під персональними санкціями США через підтримку військових дій. Латвія заборонила Тіні в'їзд у їх країну, згодом до таких дій вдались у Казахстані. Також Канделакі є під санкціями Канади через поширення російської дезінформації та пропаганди.

Олена Щербань

Ще однією красунею зі списку колишніх дівчат Мілевського є Олена Щербань. Жінка родом із Дніпра та "Віцеміс Україна-2000". Також Щербань представляла Україну на "Міс світу", де увійшла у десятку найкрасивіших.

Такі виступи дали Щербань квиток у моделінг, де вона співпрацювала із відомими агенціями. У 2007-му Олена увійшла до списку сто найвпливовіших жінок країни за версією "Фокус".

Після такого успіху екскохана футболіста знайшла себе у психології. Також працює сексологом. Щербань виховує у щасливому шлюбі доньку. Вона активно розвиває свої соцмережі. За її сторінкою в інстаграмі стежать понад 67 тисяч користувачів.

Олена Щербань / Фото з інстаграму жінки

Валерія Крук

Також у житті Мілевського був нетривалий роман із телеведучою "Кульбаба" Валерією Крук у далекому 2011-му. Артем добре вміє обирати дівчат із соковитими формами.

Спокуслива блондинка була на обкладинках чоловічих журналів. Тому футболісту під час його роману точно заздрили мільйони інших чоловіків.

Окрім цього Крук ще й активно займається спортом. Валерія вже має досягнення у категорії фітнес-бікіні. Дівчина є дворазовою чемпіонкою України та навіть віцечемпіонкою Європи.

Схоже, що колишня Мілевського живе на дві країни – Україну (Київ) та Австрію (Відень). Саме так у неї зазначено в інстаграмі, де за нею стежать аж 256 тисяч підписників.

У профілі Валерія зазначила, що вона нутриціолог, телеведуча та модель.

Валерія Крук / Фото з інстаграму дівчини

Міла Омельченко та Валерія із Мінська

На цьому список колишніх дівчат екснападника Динамо не закінчується. У минулому Артем також зустрічався із Мілою Омельченко та Валерією із Мінська.

Роман із Мілою тривав із 2017-го по кінець 2018-го років. Дівчина підтримувала на той момент коханого, який виступав в угорській Кішварді, за яку виступав до 12 січня 2019 року. Про їх стосунки почали говорити взимку 2019-го та тривали 2,5 роки.

Після чого Мілевський переїхав грати на Батьківщину – у Білорусь, де підписав контракт із Динамо Брест. Там його серце крала чарівна Валерія, яка у своєму житті досягла певного успіху. Дівчина є засновницею бренду жіночого одягу Graphite, а також салоном краси "Beauty Lounge" у Мінську.

На момент їх стосунків вродлива білоруска виховувала 12-річного сина. Ці стосунки могли б мати щасливий фінал, якби не відстань. 1 січня 2021 року Мілевський повернувся в Україну, де став футболістом Минаю. Валерія ж залишилась жити у Білорусі.

Міла Омельченко та Валерія із Мінська / Фото з соцмереж дівчат

Однак далеко не усі дівчата потрапили на гачок Артема Мілевського. Свого часу у футболіста могли початись стосунки із відомою співачкою Дашою Астаф'євою. Але просте спілкування та симпатія нападника не переросла у кохання.

З ким сьогодні живе Артем Мілевський?

Футболіст мав проблеми із алкоголем. Із важкого стану його витягував його "Кент" Олександр Алієв, президент Динамо Ігор Суркіс та інші його друзі.

Після чого Мілевський почав повертатись до нормального життя. Наразі Артем перебуває у стосунках із чарівною дівчиною, на ім'я Міла. Закохані живуть разом.

Колишній футболіст активно ділиться спільним контентом зі своєю коханою.

Мілевський зі своєю нинішньою дівчиною / Фото з інстаграму Артема