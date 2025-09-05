В особистому житті Артема Мілевського були жінки на будь-який смак. Колишній футболіст крутив роман із відомою росіянкою Тіною Канделакі, "Віцеміс Україна-2000" та своєю землячкою. 24 Канал розповідає про бурхливе особисте минуле викрадача жіночих сердець Артема Мілевського.
Читайте також Донька "злодія у законі": хто така Мілана Кухілава, яка вкрала серце динамівця Ваната
Тіна Канделакі
Однією із найвпізнаваніших екскоханих Мілевського є російська телеведуча Тіна Канделакі. Колишня футболіста не є етнічною росянкою, а має грузинське коріння, адже народилась у Тбілісі. Як раніше розповідав Артем, популярна ведуча сама проявила ініціативу.
Канделакі відпочивала у компанії подруг, попросивши номер наймоднішого футболіста. Ним виявився саме Артем. Мілевський пригадував, як не розумів спершу, навіщо йому телефонує телеведуча.
Щоправда, від початку спілкування у футболіста та відомої ведучою не вдалось. Лише згодом екскохані почали із чистого листа спілкування, яке згодом вилилось у роман. Їх стосунки розвивались після чемпіонату світу з футболу, який у 2006-му році відбувся у Німеччині.
До слова. Цей Мундіаль досі є єдиним в історії української футбольної збірної. Тоді команда Олега Блохіна дісталась до 1/4 фіналу, де поступилась Італії з рахунком 0:3.
Тіна Канделакі / Фото з інстаграму телеведучої
Канделакі активно підтримує війну Росії в Україні, є путіністкою та перебуває у базі "Миротворець". Із червня 2022 року разом із чоловіком та двома дітьми під персональними санкціями США через підтримку військових дій. Латвія заборонила Тіні в'їзд у їх країну, згодом до таких дій вдались у Казахстані. Також Канделакі є під санкціями Канади через поширення російської дезінформації та пропаганди.
Олена Щербань
Ще однією красунею зі списку колишніх дівчат Мілевського є Олена Щербань. Жінка родом із Дніпра та "Віцеміс Україна-2000". Також Щербань представляла Україну на "Міс світу", де увійшла у десятку найкрасивіших.
Такі виступи дали Щербань квиток у моделінг, де вона співпрацювала із відомими агенціями. У 2007-му Олена увійшла до списку сто найвпливовіших жінок країни за версією "Фокус".
Після такого успіху екскохана футболіста знайшла себе у психології. Також працює сексологом. Щербань виховує у щасливому шлюбі доньку. Вона активно розвиває свої соцмережі. За її сторінкою в інстаграмі стежать понад 67 тисяч користувачів.
Олена Щербань / Фото з інстаграму жінки
Валерія Крук
Також у житті Мілевського був нетривалий роман із телеведучою "Кульбаба" Валерією Крук у далекому 2011-му. Артем добре вміє обирати дівчат із соковитими формами.
Спокуслива блондинка була на обкладинках чоловічих журналів. Тому футболісту під час його роману точно заздрили мільйони інших чоловіків.
Окрім цього Крук ще й активно займається спортом. Валерія вже має досягнення у категорії фітнес-бікіні. Дівчина є дворазовою чемпіонкою України та навіть віцечемпіонкою Європи.
Схоже, що колишня Мілевського живе на дві країни – Україну (Київ) та Австрію (Відень). Саме так у неї зазначено в інстаграмі, де за нею стежать аж 256 тисяч підписників.
У профілі Валерія зазначила, що вона нутриціолог, телеведуча та модель.
Валерія Крук / Фото з інстаграму дівчини
Міла Омельченко та Валерія із Мінська
На цьому список колишніх дівчат екснападника Динамо не закінчується. У минулому Артем також зустрічався із Мілою Омельченко та Валерією із Мінська.
Роман із Мілою тривав із 2017-го по кінець 2018-го років. Дівчина підтримувала на той момент коханого, який виступав в угорській Кішварді, за яку виступав до 12 січня 2019 року. Про їх стосунки почали говорити взимку 2019-го та тривали 2,5 роки.
До слова. Раніше 24 Канал розповідав про нинішню дружину головного тренера Динамо Олександра Шовковського.
Після чого Мілевський переїхав грати на Батьківщину – у Білорусь, де підписав контракт із Динамо Брест. Там його серце крала чарівна Валерія, яка у своєму житті досягла певного успіху. Дівчина є засновницею бренду жіночого одягу Graphite, а також салоном краси "Beauty Lounge" у Мінську.
На момент їх стосунків вродлива білоруска виховувала 12-річного сина. Ці стосунки могли б мати щасливий фінал, якби не відстань. 1 січня 2021 року Мілевський повернувся в Україну, де став футболістом Минаю. Валерія ж залишилась жити у Білорусі.
Міла Омельченко та Валерія із Мінська / Фото з соцмереж дівчат
Однак далеко не усі дівчата потрапили на гачок Артема Мілевського. Свого часу у футболіста могли початись стосунки із відомою співачкою Дашою Астаф'євою. Але просте спілкування та симпатія нападника не переросла у кохання.
З ким сьогодні живе Артем Мілевський?
- Футболіст мав проблеми із алкоголем. Із важкого стану його витягував його "Кент" Олександр Алієв, президент Динамо Ігор Суркіс та інші його друзі.
- Після чого Мілевський почав повертатись до нормального життя. Наразі Артем перебуває у стосунках із чарівною дівчиною, на ім'я Міла. Закохані живуть разом.
- Колишній футболіст активно ділиться спільним контентом зі своєю коханою.
Мілевський зі своєю нинішньою дівчиною / Фото з інстаграму Артема