"Без зайвих слів": закоханий Мілевський зробив щемливу заяву про Київ

Колишній футболіст збірної України та київського Динамо Артем Мілевський понад 10 років із перервами живе у Києві. У його соцмережах з'являється світлин на тлі чарівної столиці України.

Колишній форвард виклав у профілі в інстаграмі фото на тлі вечірнього Києва. Артем Мілевський лаконічно, але із теплотою підписав нову світлину, передає 24 Канал.

Оце так "У них багато грошей": Мілевський заступився за блогерів-втікачів Волошина та Алхім

Як Мілевський висловився про Київ?

Гравець медійної команди Ignis зізнався, що він любить столицю України.

Київ. Без зайвих слів,

– написав Артем.

Як Мілевський отримав українське громадянство?

Відзначимо, що Артем є уродженцем білоруського Мінська. В інтерв'ю RAMINA ексфутболіст відверто розповів, наскільки складно переконати батька, аби він дав "добро" на зміну громадянство.

"Спочатку у це було складно повірити мені. Його характер суровий. Нині він став старше і подобрішав. Раніше складно було його у чому переконати. Я тоді приїхав на Новий рік і сказав, що буду грати за збірну України. Хоч чи не хочеш. Влаштував скандал. Я так і поїхав, не довівши розмову до кінця. З головним тренером прилетіли додому. Мама накрила стіл. Я не знаю, про що говорили, що наобhttps://ua.tribuna.com/uk/chess/1000000306731-anna-muzychuk-ne-potysnula-ruku-neytralniy-rosiyantsi-hu/іцяли батькові. Але порішали і швидко зробили мені паспорт", – пригадав Мілевський.

Як Мілевський виступав за Динамо Київ?