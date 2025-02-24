Запалив по повній: Степанов відзначився дублем та асистом за Баєр
- Український футболіст Артем Степанов відзначився двома голами та асистом у матчі юнацького чемпіонату Німеччини, допомігши команді Баєра перемогти Гоффенгайм 4:0.
- У сезоні-2024/2025 Степанов зіграв 22 матчі за Баєр, забивши 14 голів та віддавши три результативні передачі.
Український футболіст Артем Степанов відзначився кількома результативними діями у матчі юнацького чемпіонату Німеччини. Гравець забив два голи та віддав асист.
В неділю, 23 лютого, юнацька команда Баєра зустрілася з Гоффегаймом в 4-го туру молодіжної ліги НФС. Команда Артема Степанова розгромила суперників з рахунком 4:0, пише 24 канал.
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Феєричний виступ Степанова
Український футболіст вийшов у стартовому складі команди.
Артем відзначився двома голами та результативною передачею, що допомогло Баєру здобути впевнену перемогу над Гоффенгаймом.
Виступ Степанова: дивіться відео
Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Артем Степанов зіграв 22 матчі за Баєр у всіх турнірах, у яких забив 14 голів та віддав три результативні передачі.