Легенда футболу похвалив 18-річного українця за дебютний асист у чемпіонаті Німеччини
- 18-річний український форвард Артем Степанов відзначився дебютним асистом у матчі Динамо Дрезден – Нюрнберг, допомігши своїй команді перемогти 2:1.
- Головний тренер Нюрнберга, Мірослав Клозе, похвалив Степанова за чудову передачу, яка призвела до швидкого гола на 15-й секунді матчу.
У п'ятницю, 7 листопада, відбулися перші матчі 12 туру німецької Бундесліги 2 з футболу. В одному з них Динамо Дрезден вдома приймав Нюрнберг.
У стартовому складі гостей вийшов 18-річний український форвард Артем Степанов. Він допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1, інформує 24 Канал.
Читайте також Динамо здобуло одну з найрозгромніших перемог у єврокубках серед українських клубів: який рекорд
Як зіграв Степанов?
Початок поєдинку був дуже вдалим для Нюрнберга й уродженця Луцька, зокрема. Він уже в першій атаці віддав гольовий пас на Рафаеля Любаха, який й відкрив рахунок на 15-й секунді.
Цей асист став дебютним для Артема у складі Нюрнберга. Загалом він провів на полі в матчі проти Динамо Дрезден 74 хвилини й отримав оцінку 7,3 від статистичного порталу WhoScored.
Дебютний асист Степанова за Нюрнберг: дивіться відео
Після фінального свистка головний тренер Нюрнберга Мірослав Клозе поділився враженнями від швидкого гола своєї команди. Легендарний в минулому форвард похвалив гравців, відзначивши гарний пас українця.
Ми хотіли зіграти прямо вперед, і вони це чудово зробили. Артем зробив чудову передачу, Момо добре атакував ближню штангу, а Рафа зробив чудовий ривок. Тим більше, чудово, що це сталося сьогодні лише через 15 секунд,
– цитує Клозе офіційний сайт Нюрнберга.
До слова. Після перемоги команда 18-річного українця набрала 15 очок. Нюрнберг піднявся на дев’яту сходинку турнірної таблиці другого за силою німецького дивізіону.
Нагадаємо, що напередодні в матчі Рейнджерс – Рома дебютним асистом у Лізі Європи відзначився Артем Довбик. Він допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:0.
Що відомо про Артема Степанова?
Юний українець після початку повномасштабного вторгнення залишив академію донецького Шахтаря й підписав контракт з Баєром.
Восени 2024 року зіграв за леверкузенців у Лізі чемпіонів, ставши наймолодшим дебютантом цього турніру, як в історії Баєра, так і серед українських футболістів. На той момент йому виповнилось лише 17 років, 3 місяці та 16 днів.
В сезоні-2025/2026 виступає за Нюрнберг на правах оренди. Загалом провів десять матчів, у яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.
Восени дебютував за молодіжну збірну України. У трьох поєдинках відзначився одним взяттям воріт.