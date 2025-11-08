В стартовом составе гостей вышел 18-летний украинский форвард Артем Степанов. Он помог своей команде одержать победу со счетом 2:1, информирует 24 Канал.
Как сыграл Степанов?
Начало поединка было очень удачным для Нюрнберга и уроженца Луцка, в частности. Он уже в первой атаке отдал голевой пас на Рафаэля Любаха, который и открыл счет на 15-й секунде.
Этот ассист стал дебютным для Артема в составе Нюрнберга. В целом он провел на поле в матче против Динамо Дрезден 74 минуты и получил оценку 7,3 от статистического портала WhoScored.
Дебютный ассист Степанова за Нюрнберг: смотрите видео
После финального свистка главный тренер Нюрнберга Мирослав Клозе поделился впечатлениями от быстрого гола своей команды. Легендарный в прошлом форвард похвалил игроков, отметив хороший пас украинца.
Мы хотели сыграть прямо вперед, и они это великолепно сделали. Артем сделал великолепную передачу, Момо хорошо атаковал ближнюю штангу, а Рафа сделал великолепный рывок. Тем более замечательно, что это произошло сегодня лишь через 15 секунд,
– цитирует Клозе официальный сайт Нюрнберга.
К слову. После победы команда 18-летнего украинца набрала 15 очков. Нюрнберг поднялся на девятую строчку турнирной таблицы второго по силе немецкого дивизиона.
Напомним, что накануне в матче Рейнджерс – Рома дебютным ассистом в Лиге Европы отметился Артем Довбик. Он помог своей команде одержать победу со счетом 2:0.
Что известно об Артеме Степанове?
Юный украинец после начала полномасштабного вторжения покинул академию донецкого Шахтера и подписал контракт с Байером.
Осенью 2024 года сыграл за леверкузенцев в Лиге чемпионов, став самым молодым дебютантом этого турнира, как в истории Байера, так и среди украинских футболистов. На тот момент ему исполнилось всего 17 лет, 3 месяца и 16 дней.
В сезоне-2025/2026 выступает за Нюрнберг на правах аренды. Всего провел десять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Осенью дебютировал за молодежную сборную Украины. В трех поединках отметился одним взятием ворот.