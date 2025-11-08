У стартовому складі гостей вийшов 18-річний український форвард Артем Степанов. Він допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1, інформує 24 Канал.

Як зіграв Степанов?

Початок поєдинку був дуже вдалим для Нюрнберга й уродженця Луцька, зокрема. Він уже в першій атаці віддав гольовий пас на Рафаеля Любаха, який й відкрив рахунок на 15-й секунді.

Цей асист став дебютним для Артема у складі Нюрнберга. Загалом він провів на полі в матчі проти Динамо Дрезден 74 хвилини й отримав оцінку 7,3 від статистичного порталу WhoScored.

Дебютний асист Степанова за Нюрнберг: дивіться відео

Після фінального свистка головний тренер Нюрнберга Мірослав Клозе поділився враженнями від швидкого гола своєї команди. Легендарний в минулому форвард похвалив гравців, відзначивши гарний пас українця.

Ми хотіли зіграти прямо вперед, і вони це чудово зробили. Артем зробив чудову передачу, Момо добре атакував ближню штангу, а Рафа зробив чудовий ривок. Тим більше, чудово, що це сталося сьогодні лише через 15 секунд,

– цитує Клозе офіційний сайт Нюрнберга.

До слова. Після перемоги команда 18-річного українця набрала 15 очок. Нюрнберг піднявся на дев’яту сходинку турнірної таблиці другого за силою німецького дивізіону.

Нагадаємо, що напередодні в матчі Рейнджерс – Рома дебютним асистом у Лізі Європи відзначився Артем Довбик. Він допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:0.

Що відомо про Артема Степанова?