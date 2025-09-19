Його спіймали прикордонники в компанії з трьома іншими чоловіками. З'явилася нова інформація щодо втечі голкіпера та планів, які він мав, повідомляє 24 Канал із посиланням на Dynamomania.
Що планував робити Рудько після втечі?
Артур Рудько хотів продовжити кар'єру за кордоном. Його кликав азербайджанський клуб, з яким воротар після перетину кордону мав укласти угоду.
Українець мав намір укласти контракт з азербайджанською Габалою. Тепер уже ця пропозиція неактуальна,
– йдеться у повідомленні.
Що відомо про скандальну спробу Рудька перетнути кордон?
З 1 липня 2025 року воротар перебував у статусі вільного агента. Наприкінці серпня він розповідав у коментарі Українському футболу, що має деякі пропозиції, але здебільшого всі вони від іноземних клубів.
Варіантів в Україні практично нема. Є запрошення з Ізраїлю, Кіпру, Азербайджану. Потрібно вже визначатись, що робити далі. До останнього сподіваюсь знайти команду вдома,
– розповідав Рудько.
Після появи низки інсайдів можна відтворити хронологію скандальних подій:
- За інформацією Костянтина Андріюка, у серпні Артур Рудько опинився в розшуку ТЦК. 22 серпня його затримали та доправили до ТЦК.
- Там футболісту оформили штраф розміром у 17 тисяч гривень, який він заплатив. Після цього Рудько пройшов ВЛК і 31 серпня його мобілізували, але відпустили, ймовірно, для вирішення особистих справ чи збору речей.
- Воротар вирішив здійснити втечу з України, але вона виявилася невдалою – 3 вересня Артура затримали на кордоні Одеської області з так званим Придністров’ям.
- Голкіпер і ще троє втікачів діяли за інструкціями з телеграм-каналу. Кожен з них мав заплатити по вісім тисяч доларів у криптовалюті за успішний перетин кордону.
Нагадаємо, що протягом кар'єри Артур Рудько, зокрема, грав за обох українських грандів – Динамо та Шахтар. В минулому сезоні він виступав за Чорноморець, який вилетів з УПЛ у Першу лігу.