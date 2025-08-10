Захиснику ПСЖ загрожує 15 років позбавлення волі, якщо в суді доведуть його провину. Ашраф Хакімі прокоментував неприємну ситуацію, пише 24 Канал з посиланням на L'Équipe.

Як Хакімі прокоментував звинувачення у зґвалтуванні?

26-річний футболіст впевнений у своїй невинуватості. Він намагається зберігати спокій на тлі гучного скандалу.

"Я спокійний. Помилкові звинувачення – це жахливо і несправедливо. Я не побажав би такого нікому. Я знаю, що правда вийде назовні.

Мені нема в чому дорікнути собі, люди, які мене знають, це розуміють. Я спокійний і зосереджуюся на важливих речах у житті – на сім'ї та футболі. Як я вже сказав, правда вийде назовні", – сказав Хакімі.

Зазначимо, що скандальна ситуація трапилася 28 лютого 2023 року. За інформацією потерпілої, Хакімі запросив її до свого дому, де здійснив зґвалтування. Футболіст заперечує усі звинувачення. Зірка ПСЖ переконаний, що жінка намагається отримати фінансову вигоду.

