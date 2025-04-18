Росія зруйнувала реабілітаційний центр і готель, де базувалися спортсмени

У п'ятницю, 18 квітня, росіяни вчергове атакували мирні міста України. Зокрема, вони завдали удару балістичними ракетами по Дніпру.

Внаслідок нього є чимало руйнувань. Серед іншого там постраждала спортивна інфраструктура, повідомляє 24 Канал із посиланням на Київ24.

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Черговий "військовий об'єкт"

Був потрощений спортивний реабілітаційний відновлювальний центр та фітнес-клуб, який наразі тимчасово припинив свою роботу. Окрім цього росіяни вщент зруйнували готель.

У ньому зупинялися спортсмени під час тренувальних зборів. На щастя, там нікого не було під час ранкової атаки.

Це спортивний клуб, де ветерани продовжували свою спортивну кар'єру. Тимчасово, судячи з усього припинили, але нічого, ми все відновимо та знову підемо на воду. І будемо тішити навколишніх своїми старими ветеранськими рекордами,

– прокоментував руйнування президент СК "Тамерлан".

Нагадаємо, що 16 квітня росіяни зруйнували льодовий палац "Фаворит-Арена" в Херсоні. Там свої домашні матчі проводив хокейний клуб Дніпро, а також він був базою для підготовки фігуристів.