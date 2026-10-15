У Києві через атаку Росії пошкоджено будинок чемпіонки світу Влади Харькової

Українська фехтувальниця на шпагах Влада Харькова розповіла, що її будинок у Києві зазнав пошкоджень під час чергової російської атаки на територію України. Від початку 14 жовтня до ранку 15 жовтня Росія застосувала проти України понад 850 ударних безпілотників.

Харькова розповіла на особистій сторінці в інстаграмі, що її будинок пошкоджено. Спортсменка дізналася про це, перебуваючи в Будапешті.

Харькова дізналася про атаку Росії в Будапешті

За її словами, під час поїздки на змагання її потяг зупинили посеред ночі через загрозу повітряного нападу. Пасажирів евакуювали, і вони майже дві години перебували на морозі. Наступного дня, перебуваючи в аеропорту Будапешта перед вильотом до Касабланки, фехтувальниця дізналася про пошкодження свого будинку внаслідок російського обстрілу.

Моя квартира ціла. Одна з небагатьох, що вціліла. Цього разу мені "пощастило". Подумайте про це. Мене вважають щасливою, бо моя квартира вціліла після російського обстрілу. У якій жахливій реальності ми живемо, якщо це ми називаємо удачею?

– написала Харькова.

Фехтувальниця звернула увагу на необхідність для українських спортсменів продовжувати виступи на турнірах, попри російські атаки на українські міста.

"І ось я, українська спортсменка, від якої очікують, що я вийду на фехтувальну доріжку, змагатимуся, вітатиму своїх суперників і дотримуватимуся спортивного етикету. Поводитимуся так, ніби все нормально. Ніби ми просто спортсмени з різних країн, об'єднані любов'ю до спорту. Росія руйнує наші домівки, вбиває наших людей і змушує нас посеред ночі ховатися від ракет", — зазначила Харькова.

Будинок Харькової пошкоджено в Києві через атаку Росії: дивіться фото та відео

Влада наголосила, що війна Росії проти України – це не про політику.

"Коли ти стоїш на морозі о четвертій ранку, бо тебе можуть убити – це не політика. Коли вибух пошкоджує будинок, який ти називаєш своїм домом – це не політика. Коли ти не знаєш, чи буде у тебе дім, до якого можна повернутися після змагань – це не політика. Це війна. І в ній є очевидний агресор: Росія", – додала фехтувальниця.

Влада Харькова – українська фехтувальниця на шпагах. Вона чемпіонка світу 2025 року та дворазова чемпіонка Європи. Також здобувала срібну медаль чемпіонату Європи в командних змаганнях у 2019 році та перемагала на етапах Кубка світу.

Нагадаємо, раніше внаслідок російської атаки по Києву постраждали домівки футболістів Динамо Олександра Піхальонка та Олександра Тимчика.